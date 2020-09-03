В Орловской области заявили о мощном притоке инвестиций

Инвесторы вложили в развитие экономики региона 25 млрд рублей.

В Орловской области в январе-июне 2020 года на развитие экономики и социальной сферы, по предварительным данным, организациями и предприятиями всех форм собственности было использовано 25,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это на 18,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Такие оперативные сведения представил Орелстат.

Больше всего средств, свыше 7,49 миллиарда рублей, было вложено инвесторами в приобретение машин, транспортных средств и оборудования, включая компьютеры. В здания и сооружения, за исключением жилья, было инвестировано 6,57 миллиарда рублей, в жилые дома и сооружения – 812 миллионов, в объекты интеллектуальной собственности – 37 миллионов рублей.

Лидером по объему инвестиций в основной капитал стало сельское хозяйство. Доля этой отрасли составила 39,9 процента в общем объеме капиталовложений. На втором месте расположилась сфера обрабатывающих производств с долей 36,8 процента. Доли других отраслей оказались в целом сопоставимы друг с другом, они варьируются от 1,6 до 5,2 процента.

Отметим, что две трети инвестиций были обеспечены за счет привлеченных средств. Например, кредиты банков составили 8,52 миллиарда рублей, заемные средства других организаций — 190,7 миллиона, бюджетные средства — 997,3 миллиона, средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, — 393,8 миллиона рублей и т.д.

ИА «Орелград»