Карту жителя Орловской области украсит «стрелка»

Комиссия утвердила дизайн «региональной» карты «Мир».

Специальная комиссия утвердила дизайн карты жителя Орловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Как уже писал «Орелград», ранее о старте проекта по внедрению нового цифрового сервиса объявило орловское отделение Центробанка.

Сообщается, что губернатор Андрей Клычков и гендиректор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. 4 сентября стало известно, что дизайн новой карты уже утвержден.

— Участники проекта рассмотрели множество вариантов дизайна карты. «Претендентами» были памятники, виды города, достопримечательности и пейзажи региона. В результате был выбран вариант, который понравился всем участникам рабочей группы: снятая с высоты птичьего полета «стрелка» — место слияния рек Ока и Орлик, одно из самых узнаваемых, красивых и любимых жителями мест города, — рассказали в пресс-службе Клычкова.

Напомним, карта жителя — это банковская карта, дополненная доступом к другим сервисам. На первом этапе льготники смогут расплачиваться ею в транспорте, не покупая электронный проездной. На эту же карту льготным категориям граждан будут перечислять социальные выплаты. В дальнейшем перечень нефинансовых сервисов может расширяться. Так, в будущем к «Карте орловца» обещают подключить сервис электронной подписи, медицинские сервисы, пропуска на работу или в учебное заведение. Карту обещали сделать доступной не только для льготников, но и для всех жителей. Проект реализуется на базе платежной системы «Мир».

-Получить карту жителя Орловской области можно будет в любом банке, присоединившемся к проекту, — уточнили в правительстве. Правда, перечня таких банков в пресс-релизе нет.

ИА «Орелград»