На двух улицах Орла восстановят освещение

4.9.2020 | 9:42 ЖКХ, Новости

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Рабочие «вытащат» из темноты улицы Семинарскую и Розы Люксембург

Власти Орла заключили два контракта на восстановление освещения на улицах Семинарской и Розы Люксембург. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ремонт на улице Семинарской обойдется в 940,5 тыс. рублей. Контракт получила фирма «Спецстроймонтаж». За месяц ей предстоит проложить 595 м кабеля, установить 24 столба, 26 фонарей и щит наружного освещения. Кроме того, в плане работ — обрезка сухих веток.

Контракт на восстановление освещения на улице Розы Люксембург достался «Стройэнергоклимату». За 112,6 тысяч рублей компания проложит 130 м кабеля и установит четыре столба с фонарями.

Кроме того, администрация Орла намерена восстановить освещение на Карачевском шоссе от улицы Мостовой до выезда из города. Подрядчик будет известен на следующей неделе.

ИА «Орелград»

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