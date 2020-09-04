Названа работа с зарплатой 90 тысяч рублей в Орловской области

4.9.2020 | 15:19 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Эксперты составили рейтинг массовых профессий.

Орловская область вошла в число регионов с максимальными зарплатами массовых профессий. Так, по данным специализированного портала Работа.ру, самой высокооплачиваемой в данной категории на Орловщине является профессия укладчика.

Специалисты портала проанализировали более 30 тысяч самых популярных вакансий массового персонала, которые были опубликованы в августе. Среди одной из самых востребованных специальностей оказались укладчики. А в Орловской области им готовы платить больше, чем где бы то ни было в России – свыше 90 тыс. рублей в месяц. В Вологодской области укладчики могут зарабатывать 84 тыс. рублей, а в Тверской — 83 тыс.

По итогам августа самой востребованной оказалась профессия  комплектовщика. Эксперты выяснили, что  в Краснодарском крае таким рабочим платят до 87 тыс. в месяц, а в Москве — 75 тыс. рублей.

Также в сервисе рассказали, где больше всего могут заработать таксисты, грузчики и разнорабочие, пишет «РИА Новости». Так, водители такси могут заработать до 108 тыс. рублей в Магаданской области, грузчики — в Ямало-Ненецком автономном округе (до 69 тыс.), а разнорабочие — в Мурманской области (до 105 тыс.).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования