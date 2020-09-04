Названа работа с зарплатой 90 тысяч рублей в Орловской области

Эксперты составили рейтинг массовых профессий.

Орловская область вошла в число регионов с максимальными зарплатами массовых профессий. Так, по данным специализированного портала Работа.ру, самой высокооплачиваемой в данной категории на Орловщине является профессия укладчика.

Специалисты портала проанализировали более 30 тысяч самых популярных вакансий массового персонала, которые были опубликованы в августе. Среди одной из самых востребованных специальностей оказались укладчики. А в Орловской области им готовы платить больше, чем где бы то ни было в России – свыше 90 тыс. рублей в месяц. В Вологодской области укладчики могут зарабатывать 84 тыс. рублей, а в Тверской — 83 тыс.

По итогам августа самой востребованной оказалась профессия комплектовщика. Эксперты выяснили, что в Краснодарском крае таким рабочим платят до 87 тыс. в месяц, а в Москве — 75 тыс. рублей.

Также в сервисе рассказали, где больше всего могут заработать таксисты, грузчики и разнорабочие, пишет «РИА Новости». Так, водители такси могут заработать до 108 тыс. рублей в Магаданской области, грузчики — в Ямало-Ненецком автономном округе (до 69 тыс.), а разнорабочие — в Мурманской области (до 105 тыс.).

ИА «Орелград»