На Орловщине разрешат выкупать спиленные деревья

Утверждён порядок отчуждения древесины на землях, находящихся в собственности региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок отчуждения древесины, полученной из срубленных, спиленных или срезанных деревьев, которые произрастают на земельных участках, находящихся в собственности региона. Документ подготовлен во исполнение изменений в федеральное законодательство, вступивших в силу в 2025 году.

Новый порядок устанавливает алгоритм действий для всех участников процесса, от пользователя земельного участка до уполномоченного органа, которым, кстати, определен региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Правила не распространяются на древесину, полученную в результате использования лесов или мероприятий по их сохранению. Эта сфера регулируется лесным законодательством.

Согласно новым правилам после завершения рубки пользователь земельного участка, физическое или юридическое лицо, обязан в течение трех рабочих дней направить в департамент уведомление в свободной форме. В нем необходимо указать сведения о заявителе, местоположение участка с кадастровым номером, основания для рубки, сроки ее завершения, а также объем, породный состав и местонахождение полученной древесины. Департамент в течение 30 рабочих дней (или 35, если участок находится в казне области) готовит отчет о рыночной стоимости древесины в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности».

После получения копии отчета пользователь участка в трехдневный срок должен принять решение: направить согласие на выкуп древесины либо отказ от него. Если пользователь согласен выкупить древесину, департамент в течение 20 рабочих дней готовит проект договора купли-продажи по рыночной стоимости. Покупатель обязан подписать его и произвести оплату в пятидневный срок.

Однако в ряде случаев продажа без торгов не допускается: при отказе пользователя от выкупа; если пользователь отсутствует или на участке два и более пользователя; при рубке без законных оснований; при нарушении сроков подписания договора или оплаты. В таких ситуациях древесина будет продаваться через открытый аукцион в электронной форме, без задатка. Победителями будут признавать участников, предложивших наибольшую цену. А начальная цена лота будет равна рыночной стоимости древесины.

ИА “Орелград”