Троллейбусное предприятие Орла приобретет 12 автобусов

ТТП объявило аукцион на заключение договора лизинга.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла объявило о проведении электронного аукциона на заключение договора услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов. Речь идет о приобретении в лизинг 12 ПАЗ-320435-04 (или эквивалента).

Согласно конкурсной документации, начальная максимальная цена контракта составляет 55,3 млн рублей. Аукцион назначен на 17 сентября. Договор лизинга будет действовать до 2025 года.

Как уже писал «Орелград», ранее по согласованию с горсоветом Орла в устав ТТП внесли изменения, которые позволили ему заниматься автобусными перевозками. Инициатором этого выступил губернатор Андрей Клычков. В частности, он предлагал объединить ТТП и ПАТП-1. Прежний руководитель МУПа Александр Коровин выступил категорически против такого слияния. В скором времени на посту ТТП его сменил депутат облсовета Андрей Митин, который руководил ПАТП-1 перед банкротством предприятия.

ИА «Орелград»