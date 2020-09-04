В Орле импортные семена проверили на ГМО

4.9.2020 | 16:49 Новости, Общество

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Эксперты изучили продукцию, поступившую на склад временного хранения.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в минувшем августе на склад временного хранения «Далк», расположенный в Орле, поступили семена пшеницы, ячменя и рапса. Груз прибыл из Австрии, но в его составе были и французские семена. Общий вес продукции составил почти 16 тонн.

Инспекторы ТУ Россельхознадзора проверили импортный груз в рамках карантинного фитосанитарного контроля. В частности, были отобраны образцы семян, которые затем в лабораторных условиях проверили на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов.

«По данным аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в исследованных образцах материалы, являющиеся производными ГМО, не выявлены, карантинных организмов не обнаружено, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Партии допущены к реализации».

Согласно приведенной статистике, в целом в 2020 году специалисты ведомства проконтролировали свыше 1,5 тысячи тонн семян на наличие ГМО. Ни в одной партии импортных семян, прошедших лабораторную экспертизу, генно-модифицированных организмов обнаружено не было.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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