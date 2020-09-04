В Орловской области более 200 осужденных усадили за школьные парты

4.9.2020 | 17:23 Новости, Общество

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Еще свыше 900 осужденных получат профессиональное образование.

Управление ФСИН России по Орловской области сообщило, что в начавшемся учебном году 226 осужденных региона сели за парты. В режимных учреждениях действуют три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. В ведомстве заверили, что в преддверии нового учебного года в помещениях был проведен ремонт и обновлены информационные стенды. Кроме того, были закуплены учебники.

«В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие 30-летнего возраста, — объяснили в ведомстве. — По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы».

Учебный год за решеткой стартовал не только в школах. Сообщается, что 11 орловских осужденных в этом году будут дистанционно обучаются в вузах. Также в системе УФСИН Орловской области действуют три профессиональных образовательных учреждения. Планируется, что профобразование получат свыше 900 осужденных, причем 75 из них будут обучаться по программам среднего профобразования.

«Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда, в соответствии с государственными стандартами», — говорят в УФСИН.

ИА «Орелград»

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