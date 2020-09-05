Орловцам разрешили жаловаться в правительство на ветеринаров

В регионе утвержден регламент госнадзора за обращением с животными.

Управление ветеринарии утвердило собственный административный регламент по осуществлению госнадзора в сфере обращения с животными на территории Орловской области. Документ не касается животных, содержащихся в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, океанариумах и дельфинариумах. О его важности свидетельствует тот факт, что регламент насчитывает без малого две сотни пунктов.

Из него следует, что плановые и внеплановые проверки сотрудники ветеринарной службы могут проводить как в отношении организаций и ИП, так и в отношении простых граждан. Цель таких мероприятий заключается в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений норм Закона «Об ответственном обращении с животными…».

Проверяющие наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях и даже изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством РФ. При этом они обязаны проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при предъявлении служебных удостоверений.

Они не должны мешать руководителям организаций и гражданам присутствовать при проведении проверки и обязаны давать разъяснения по вопросам, относящимся к проверке. При определении мер реагирования они должны учитывать степень тяжести нарушений, чтобы наказание было соразмерно нарушению.

Регламент также закрепляет права и обязанности тех, кого будут проверять. Например, организации и физлица вправе обжаловать действия и бездействие должностных лиц управления ветеринарии, в том числе в суде. В досудебном порядке владельцы животных могут обжаловать решения начальника управления в правительство Орловской области. Решения и действия других должностных лиц могут быть обжалованы самому начальнику управления.

Жалобу разрешено направлять как в традиционной письменной форме, так и в электронном виде. Устные жалобы принимаются при личном приеме. Чиновники обязаны зарегистрировать жалобу в течение 1 рабочего дня с момента ее поступления, а срок рассмотрения не должен превышать 30 дней со дня регистрации. Лишь в исключительных случаях он может быть продлен, если потребуется дополнительное время на проверку. Впрочем, до момента вынесения решения по жалобе заявитель имеет право отказаться от нее. В этом случае рассмотрение тут же будет прекращено.

ИА «Орелград»