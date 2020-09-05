Орловец убил бабушку во время уборки картошки

А тетю несколько раз ударил ножом

Задержан 30-летний житель Орловской области, его подозревают в убийстве бабушки и нанесении ранений тете. Об инциденте при странных обстоятельствах сообщил Следственный комитет региона.

4 сентября мужчина вместе с родственницами убирал картошку в селе Лаврово. В ходе работ возникла ссора. Тогда орловец несколько раз ударил бабушку и тетю ножом в шею и лицо. Пенсионерка от полученных травм скончалась, а 49-летняя женщина сумела добежать до соседей. Те вызвали скорую, и пострадавшая выжила.

«Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

ИА «Орелград»