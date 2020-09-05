В Орле помолились о жертвах Беслана

Орловские священники почтили память погибших в 2004 году.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, Орловская епархия присоединилась к мероприятиям, посвященным памяти жертв трагедии в Беслане. Напомним, она разыгралась в далеком 2004 году, когда террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии.

В здании находилась и уроженка Орловской области со своим ребенком. Всего же в заложники были взяты 1128 человек, включая младенцев и стариков. В результате 334 из них погибли, в том числе 186 детей.

Их память почтили накануне в Орловской области. Сообщается, что в Свято-Успенском мужском монастыре города Орла молились о жертвах той трагедии. По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона игумен Кирилл вместе с братией монастыря совершил заупокойную литию по погибшим в 2004 году.

ИА «Орелград»