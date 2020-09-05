Жителям Орла дадут неделю на жалобы на здравоохранение

В областной столице пройдет профильная неделя приема граждан.

Профильную неделю проведет региональная общественная приемная лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Напомним, она расположена на улице 1-й Посадской, дом 14 (кабинет №10). Как пояснили в реготделении «Единой России», тематическая неделя приемов граждан будет проведена с 7 по 11 сентября.

Она будет посвящена «вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки». С визитерами встретятся нее только чиновники и депутаты Орловского областного и городского советов, но и врачи.

Кроме того, прием граждан проведут депутаты Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко и Николай Земцов, а также член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Записаться на прием можно по телефонам «горячей линии» (4862) 55-48-22 и 59-07-54. Можно прийти и лично.

ИА «Орелград»