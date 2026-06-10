В орловском УФСИН опровергли жалобы Лежневых

10.6.2026 | 16:40 Важное, Закон и порядок, Криминал, Новости

Братья, как и Светлана Жирова, жаловались на нарушения сна из-за ранних, постоянных и длительных проверок в камерах.

Фото: ООО “Региональные новости”

В частности, об этом в соцсетях сообщила журналист, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко, которая присутствовала на очередном заседании суда.

Кроме того, все трое заявили Остроушко, что в их камерах “обосновались крысы”.

Эту информацию официально прокомментировали и опровергли в Управлении ФСИН по Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, “обысковые мероприятия” проводятся в СИЗО №1 Орла в соответствии с нормами законодательства, при этом право лиц, которые содержатся в изоляторе, на “непрерывный восьмичасовой сон” не нарушается.

Также всем требованиям закона соответствуют содержание и обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

Организована в СИЗО и регулярная дератизация (меры по борьбе с крысами). Последняя обработка помещений проводилась совсем недавно, 26 мая.

ИА “Орелград”


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