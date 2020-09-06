Суд отпустил застройщика, заподозренного в краже 175 млн рублей дольщиков

Рассмотрено ходатайство следователя о заключении задержанного под стражу.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой». Напомним, несколько дней назад он был задержан. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, он заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Родзевича-Белевича в Орле. Дом должен был быть сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, но в установленный срок построен не был. Следствие считает, что это не случайно – фигуранта обвиняют в том, что он умышленно, используя свое служебное положение, похитил более 175 миллионов рублей, собранных с дольщиков.

Следователь просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано. Пресс-служба Советского райсуда привела доводы, которыми руководствовался судья. Например, отмечено, что «избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению».

В данном случае суд решил, что следователем не было представлено достаточно доказательств для подтверждения возможной причастности фигуранта к совершению им мошенничества. Также было указано на отсутствие убедительных доказательств того, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда, либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Кроме того, были учтены требования части 1.1 статьи 108 УПК РФ. Она устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.6, 160 и 165 УК РФ, при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Поскольку обвиняемый являлся гендиректором строительной компании в тот период, в который ему инкриминируется хищение денежных средств, это было сочтено предпринимательской деятельностью. Впрочем, постановление суда может быть обжаловано.

ИА «Орелград»