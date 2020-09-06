В Ливнах заявили о стабильной ситуации с безработными

Уровень безработицы в райцентре оказался ниже среднеобластного.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, доклад о ситуации на рынке труда Ливенского района был заслушан на оперативном совещании в местной администрации. Выступила с ним директор районного центра занятости Татьяна Красавкина.

Согласно приведенной статистике уровень регистрируемой безработицы в Ливнах и Ливенском районе оказался значительно ниже среднеобластного. На данный момент он составляет 2,2 процента в городе 2,5 процента — в районе. Для сравнения, в целом в Орловской области уровень регистрируемой безработицы составляет 3,7 процента численности рабочей силы.

В государственных учреждениях службы занятости населения региона состоят около 14,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 12,8 тысячи человек имеют статус безработного. В Ливнах же все не так страшно. Как следует из доклада, в этом году в районе в качестве ищущих работу были зарегистрированы 1704 гражданина, из них 1126 были признаны безработными. При помощи службы занятости трудоустроить удалось 164 ливенцев. Кроме того, 48 местных жителей были направлены на профессиональное обучение за бюджетный счет.

Напомним, что в Орловской области мониторинг ситуации на рынке труда стартовал 9 апреля. Он был связан с мерами поддержки, которую ввело правительство страны. Так вот, на ту дату на учете по безработице состояли 326 ливенцев. Начиная с 9 апреля, заявления на получение пособия подали 1,3 тысячи местных жителей.

ИА «Орелград»