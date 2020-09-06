В Орле выпускница предстала перед судом за шпаргалку на ЕГЭ

Девушку наказали штрафом за нечестную сдачу экзамена.

В Орле мировой суд Заводского района рассмотрел уникальное административное дело, которое было возбуждено в отношении участницы единого государственного экзамена. Подробности сообщила пресс-служба Заводского районного суда. Дело на девушку было заведено по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации).

«Участнице ЕГЭ вменялось то, что 7 июля 2020 года при проведении единого государственного экзамена по русскому языку в помещении МБОУ г. Орла у нее выпали справочные материалы по русскому языку, и она была удалена с экзамена», — говорится в сообщении суда.

Словом, девушку обвинили в нарушении пункта 65 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ. Ей пришлось предстать перед судом.

В ходе заседания вину она признала частично. Выпускница рассказала, что в тот день у нее имелась при себе записка с подсказками. Однако пользовалась она ею у входа в аудиторию, освежая в памяти свои знания. По версии девушки, она просто забыла выложить из кармана эту «шпаргалку» перед входом в экзаменационное помещение. При этом она признала, что порядок проведения государственной итоговой аттестации ей был разъяснен заранее и понятен.

Мировой суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о виновности участницы единого государственного экзамена в совершении административного правонарушения. Девушку наказали штрафом в размере 3000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу и направлено на исполнение.

ИА «Орелград»