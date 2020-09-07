Под Орлом пресекли торговлю справками о беременности

7.9.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Сразу пять однотипных исков удовлетворил суд в Орловской области.

Административные иски в защиту прав неопределенного круга лиц подала прокуратура Глазуновского района. Ранее в ходе планового мониторинга Сети она обнаружила пять интернет-ресурсов, содержание которых не вписалось в рамки российского законодательства. Так, из исков следует, что на данных порталах любому желающему (доступ был свободным, регистрация пользователей не требовалась) предлагалось приобрести медицинские справки без фактического прохождения медицинского осмотра и посещения врача.

В частности, неизвестные, так как установить их в ходе мониторинга не удалось, торговцы предлагали купить у них справки для посещения бассейна, справки о беременности и кодировке, справки о временной нетрудоспособности и другие подобные документы. Естественно, за данную услугу надо было заплатить по размещенному там же прейскуранту.

Прокуратура в своих исках напомнила о том, что любые заключения выдаются гражданам исключительно по результатам проведенных медицинских освидетельствований и осмотров, диспансеризации и решений, принятых врачебной комиссией. Уже поэтому продажа справок является незаконной.

Также надзорное ведомство обратило внимание суда на то, что сама информация, размещенная на порталах, как бы толкает пользователей на совершение правонарушений. Ведь использование заведомо подложного документа карается, в том числе, Уголовным кодексом РФ. Кроме того, подобные предложения «подрывают социальную стабильность общества и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также достоинству личности и личной неприкосновенности неопределенного круга лиц».

Все эти доводы оказались убедительными. Суд требования удовлетворил. Информация на сомнительных ресурсах признана запрещенной к распространению в РФ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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