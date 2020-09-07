В Орле стая собак снова накинулась на пешехода: видео

На улице Бурова несколько агрессивных животных не давали прохода женщине.

В Сети появилось новое видео нападения собак на пешехода. Инцидент произошел на улице Бурова, недалеко от перекрестка с Раздольной. Там же, где несколько дней назад собаки покусали парня, а в июле – накинулись на девушку.

На кадрах, которые выложили в группе соцсети «ВКонтакте», видно, как восемь собак с лаем набрасываются на женщину. Отмахиваясь от своры сумкой, она отступает на проезжую часть, в какой-то момент падает, но встает и переходит дорогу. Все это время собаки, громко лая, бегают вокруг нее. Проезжающая мимо машина сигналом отпугивает собак, останавливается, чтобы помочь. Лишь когда подъезжает и останавливается еще и грузовик, собаки разбегаются, женщина переходит дорогу обратно.

— Улица Бурова, новая дорога, женщина просто вышла из маршрутки, — подписал автор видео. — Стая собак накинулась на женщину и буквально чуть было не растерзали. На этом же месте эта же стая напала на парня, которого потом увезли на скорой.

Как уже писал «Орелград», инцидент с молодым человеком, которого покусали собаки, произошел 3 сентября. На него также накинулись около 8 собак, отпугнуть которых помогли проезжающие машины.

Ранее из-за нападения собак на девушку на Раздольной прокуратура провела проверку. По ее результатам СК в июле возбудил уголовное дело. Пострадавшими от укусов собак в Северном районе на тот момент чсилились шесть человек. Следствие намеревалось оценить работу управления ветеринарии Орловской области и «Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных», которые в числе прочего занимаются безнадзорными собаками.

ИА «Орелград»