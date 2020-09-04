В Сети появилось новое видео нападения собак на Раздольной в Орле

На этот раз жертвой животных стал молодой парень.

В соцсети «ВКонтакте» появилось новое видео нападения бродячих собак на человека в Орле. Инцидент произошел на улице Раздольной 3 сентября. Напомним, на этом же перекрестке в начале июля собаки покусали девушку.

По сведениям анонимного автора поста, речь идет о тех же самых животных. «После громкого видео с потерпевшей от стаи собак, оперативно приехал отлов и сделал свою работу. На некоторое время наступила тишина», — написал он. И добавил, что через две-три недели собаки снова вернулись на тот же перекресток, правда, теперь уже с «биркой в ухе». Сообщается, что животных, которых после чипизации считают безопасными для человека, подкармливают местные жители.

Автор поста прикрепил видео не очень хорошего качества, поэтому сопроводил его подробным пересказом происходящего. Действие происходит вечером около остановки «Раздольная» в Северном районе. Собаки облаивают парня и двух девушек. Молодой человек пытается их припугнуть, но в итоге на него набрасываются и начинают кусать около 8 животных.

— Водители отчаянно сигналят. В 23:46:29 останавливается Лада-2111, из нее на помощь выбегает водитель и отгоняет собак, — пишет авто видео. -Пострадавший скачками (сильно прокушена нога) бежит обратно к перекрестку, в направление дома 35 по ул. Раздольная. Переходит быстрым шагом дорогу, две собаки продолжают гавкать и преследовать.

После этого пострадавший, видимо, «в шоке» «садится на порог у аптеки». От предложения довезти до травмпункта отказывается. Очевидцы вызывали ему скорую.

Как уже писал «Орелград», из-за нападения собак на девушку в июле прокуратура провела проверку. По ее результатам СК возбудил уголовное дело. Сообщалось о шести пострадавших от укусов собак в Северном районе. Следствие намеревалось оценить работу управления ветеринарии Орловской области и «Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных», которые в числе прочего занимаются безнадзорными собаками.

ИА «Орелград»