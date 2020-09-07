Вадим Соколов займется нацбезопасностью в Орле

Губернатор создал особую межведомственную рабочую группу.

Глава региона Андрей Клычков утвердил состав межведомственной рабочей группы «по вопросам реализации положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на территории Орловской области». Ее руководителем назначен Вадим Соколов, занимающий пост первого заместителя губернатора и председателя правительства региона. В состав группы включены представители различных структур обладминистрации, а также управлений МВД, ФСБ и МЧС. Всего в ней будут работать 14 человек, включая членов регионального правительства.

Как следует из губернаторского постановления, новая межведомственная рабочая группа станет постоянно действующим коллегиальным органом. Ее основными задачами будут анализ результатов мониторинга реализации стратегических национальных приоритетов и разработка предложений, направленных на укрепление национальной безопасности. Кроме того, она призвана координировать работу различных ведомств.

Для выполнения возложенных на нее задач группа получила право запрашивать необходимую ей информацию в органах власти любого уровня, а также приглашать на свои заседания представителей органов власти. Кстати, заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения рабочей группы будут приниматься открытым голосованием простым большинством голосов при условии соблюдения кворума.

ИА «Орелград»