Под Орлом осудили подпольную торговку алкоголем

Женщину судили по редко применяемой статьей УК РФ.

Залегощенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы. Оно было заведено по ст. 171.4 УК РФ (неоднократная незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Отметим, что данная статья УК в отношении простых граждане применяется редко.

Кстати, ранее женщина уже попадалась на незаконной торговле алкоголем, но тогда ее наказали административным штрафом в размере 15 тысяч рублей с конфискацией продукции. Вероятно, полагая, что проверка к ней больше не придет, она вновь наладила подпольную торговлю. Однако полиция провела проверочную закупку.

Домой к женщине был отправлен «покупатель», который приобрел у нее за 120 рублей бутылку спиртосодержащей жидкости крепостью 33,6 градуса. При этом экспертиза установила, что в данной жидкости не имеется нехарактерных для водки и этилового спирта из пищевого сырья микропримесей и денатурирующих добавок.

Поэтому женщину судили не за «самогоноварение», то есть торговлю опасной для здоровья продукцией, а за продажу спиртного без соответствующей лицензии. В судебном заседании местная жительница полностью признала себя виновной и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей с рассрочкой его выплаты равными частями в течение 20 месяцев.

ИА «Орелград»