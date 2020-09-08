Стало известно, каким транспортникам дадут субсидии

Орловские власти утвердили механизм выделения господдержки автомеханикам.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий юрлицам и ИП, которые переоборудуют транспортные средства на использование природного газа в качестве моторного топлива. Господдержка будет оказываться для возмещения недополученных ими доходов в связи с предоставлением скидок владельцам транспорта.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению назначен департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Субсидии предоставят только тем, кто заключит с этим ведомством соответствующее соглашение. Размер выплат будет равным размеру скидки, которую автомастерские предоставят владельцам транспорта. Кстати, величина субсидии все равно будет ограничена.

Она будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства. Правительство региона установило максимумы для них.

Например, выплата из бюджета за переоборудование легкового автомобиля массой до 1800 кг не может превышать 27 тысяч рублей, массой от 1801 до 2499 кг – 34 тысяч, массой 2500 кг и выше – 42 тысячи рублей. Компенсации за скидки по переводу автобусов и грузовиков на газовое топливо будут повыше. Например, для автобусов размеры максимальных выплат будут варьироваться от 63 до 111 тысяч рублей в зависимости от их типа, для грузовых автомобилей – от 114 до 200 тысяч, для магистральных тягачей – 147 тысяч рублей.

В случае если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа, является физическое лицо или компания из сферы малого или среднего бизнеса, максимальный размер субсидии автоматически увеличивается вдвое.

Власти выдвинули несколько важных условия оказания материальной поддержки. Например, переоборудованное транспортное средство должно быть выпущено и зарегистрировано на территории Российской Федерации в определенные сроки. Так, если переоборудование прошло в 2020 году, то автомобиль или автобус должен быть выпущен не ранее 2010 года, в 2021 году – не ранее 2013 года, в 2022 и последующих годах – не ранее чем за пять лет до этого.

Также автомеханикам надо будет доказывать документально, что они действительно предоставили скидку владельцам транспорта. Отметим, что данный механизм призван поддержать государственный проект по переводу транспорта страны на использование альтернативных видов топлива.

ИА «Орелград»