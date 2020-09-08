В Орле предложили изменить ТК РФ

Изменить предлагается механизм профобучения

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», в Орловской области прозвучали предложения о внесении изменений в федеральное трудовое законодательство. Их озвучил заместитель председателя региональной Федерации профсоюзов Юрий Власов. По его словам, при организации профессионального обучения и дополнительного профобразования безработных граждан целесообразно проводить и оценку имеющейся квалификации.

Это даст возможность человеку, не имеющему профессионального образования, но имеющему опыт работы, более уверенно чувствовать себя на рынке труда, позволяет планировать профессиональную карьеру, считает профсоюзный лидер.

«В то же время, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, постановлением правительства утверждены временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными, — напомнил он. — Центры занятости населения осуществляют перерегистрацию граждан в качестве безработных без личного посещения, через информационные системы».

Поэтому также предлагается внести поправки и в эти временные правила: уточнить процедуру дистанционной перерегистрации граждан и дополнить их нормами об условиях снятия с учета граждан в качестве безработных, а также приостановления, снижения или прекращения им выплаты пособия по безработице.

ИА «Орелград»