В Орле разобрали детскую трассу для автомодельного спорта. Руководству не хватило кабинетов

Кружок юных спортсменов, видимо, закроется.

Из-за оптимизации деятельности орловского центра детского технического творчества здесь разобрали единственную в городе трассу для автомодельного спорта. Руководитель кружка уверен, что «о выступлениях на соревнованиях теперь можно забыть».

О том, что в новый учебный год дети могут войти без полюбившегося кружка, тренер юных спортсменов Сергей Фролов рассказал еще 1 сентября. Тогда он выложил на странице секции в соцсети фото разобранной трассы. Чуть позже Фролов рассказал, что именно произошло.

-Трассу нашу разобрали. Разобрали, по словам начальства, потому что в центре технического творчества не хватает кабинетов, и сэкономить решили на техническом творчестве. С трассовыми моделями в Орле, похоже, покончено. Да, это была очень старая трасса и она уже доживала свой век но теперь у нас нет ничего. Мальчишки лишились возможности тренироваться. И о выступлениях на соревнованиях теперь можно забыть. У меня есть возможность продолжить работу и вести занятия по радиоуправляемым моделям, но тянуть все это опять за свой счет я больше не хочу. Такие вот дела, — написал Фролов.

В комментариях пользователи Сети возмущаются происходящему и советуют тренеру отстаивать кружок в высоких кабинетах.

ИА «Орелград»