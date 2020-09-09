Дворы школ и детсадов могут начать ремонтировать по партийному проекту

В орловском отделении «ЕР» рассказали о планах на будущее.

Работа по всем партийным проектам «Единой России» в Орле продолжится, а многие из них могут быть расширены. Об итогах деятельности в преддверии выборов в Орловский горсовет и планах на будущее сегодня, 9 сентября рассказал руководитель регионального отделения ЕР, спикер облсовета Леонид Музалевский.

Сегодня в Орловской области идет работа по 23 партийным проектам, 15 из которых федеральные, 8 – региональные. Более тысячи наказов избирателей записали себе в актив члены «ЕР». Именно обратную связь с населением, которая, среди прочего, идет благодаря деятельности общественных приемных, в партии считают одной из важнейших составляющих работы.

Так, Музалевский рассказал, что жители Орла выступили с инициативой создания нового партийного проекта: по аналогии с программой ремонта дворовых территорий они просят отремонтировать дворы городских школ и детских садов. По словам спикера облсовета, это вполне возможно. Музалевский выразил уверенность, что руководство партии найдет возможность финансировать такие ремонты, к примеру, из Дорожного фонда.

В реготделении партии напомнили, что за последние годы в Орле отремонтировано немногим менее 1,5 тысяч дворовых территорий. А два последних года активно идет работа по благоустройству городских парков и скверов. Так, открылись после ремонта сквер «Орлята», «Юность», сквер у завода «Стекломаш», а на днях встретил первых посетителей обновленный Детский парк. И эта работа, которая идет в тесном взаимодействии с правительством региона, будет продолжена, сказал Музалевский.

Также в партии рассказали о мерах, принятых для поддержки орловцев в рамках самых разных проектов «ЕР». Так, представители малого и среднего бизнеса получили снижение налоговой нагрузки. В регионе принят закон о самозанятых, с помощью которого орловцы могут, к примеру, спокойно сдавать жилье или заниматься репетиторством.

Поддерживает партия и орловских спортсменов, помогая с формой и инвентарем. Получают помощь и учреждения культуры: в частности, для орловского кукольного театра купили два новых автобуса, костюмы, оборудование. Обо всех мероприятиях в рамках партийных проектов можно узнать на сайте регионального отделения партии.

Музалевский подчеркнул, что «Единая Россия» — это работающая партия, которая слышит людей и открыта для конструктивного диалога.

ИА «Орелград»