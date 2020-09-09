Экс-главу фонда капремонта Масленникова обвинили в мошенничестве

Он получил больше 35 млн рублей «откатов».

СКР в Орловской области предъявил обвинение бывшему директору регионального Фонда капремонта Владиславу Масленникову. По версии следствия, он брал «откаты» с подрядчиков при проведении капремонтов в Орле и Ливнах.

Как уже писал «Орелград», в 2016 году ООО «Москомреставрация» и Фонд капремонта, который тогда возглавлял Масленников, заключили ряд договоров на проведение капремонта в Орловской области. По версии следствия, подрядчик выполнил работы по контрактам не полностью, а в документах завысил их объем. И Масленников это прекрасно знал, но при этом распорядился работы оплатить. В прокуратуре рассказали, что за то, что Масленников сквозь пальцы смотрел на бумаги подрядчика, он получал 25% от сметной стоимости каждого подписанного объекта. Как рассказали в СК, Масленников «заработал» на этом 36 млн рублей.

В целом при пособничестве экс-директора Фонда руководители «Москомреставрации» похитили более 28 млн рублей из средств регоператора. Двух представителей этого подрядчика будут судить за мошенничество.

Расследование продолжается.

Владислав Масленников возглавил РФКР в октябре 2015 года, сменив на этом посту Ольгу Павлову. До этого он недолго работал замначальника областного департамента строительства и ЖКХ. Должность главы орловского РФКР Масленников покинул весной 2017 года. Летом 2018-го стало известно, что на него завели уголовное дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»