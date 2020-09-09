Молодой водитель под Орлом снес электрический столб

9.9.2020 | 10:00 Новости, Происшествия

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Парня пришлось госпитализировать.

8 сентября во Мценске произошло ДТП. 24-летний парень за рулем «Жигулей» влетел в фонарный столб.

По информации УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 13.00. Сообщается, что водитель двигался от улицы Орловской в сторону выезда из Мценска.

Судя по фото с места аварии, удар был довольно сильным. Помята водительская дверь, вся левая сторона машины серьезно повреждена. В УГИБДД рассказали, что водитель «Жигулей» не справился с управлением.

Сообщается, что парня госпитализировали в Мценскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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