Область погасит долги за дорожные работы

Деньги на погашение долгов прошлых лет выделят из областного бюджета.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление, изданное еще в начале текущего года. Оно перераспределило объем субсидий между муниципальными образованиями на 2020 год. Речь идет о деньгах, выделяемых городам и районам за счет средств регионального Дорожного фонда.

Согласно обновленной версии документа в этом году муниципальные образования получат от области 1,516 миллиарда рублей. Довольно большая сумма при этом будет направлена на погашение кредиторской задолженности по различным видам работ за 2019 год. Такие долги висят на многих муниципалитетах, но безусловным лидером среди них является областная столица.

Так, городу Орлу полагается 402,15 миллиона рублей субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Эти деньги также разрешено тратить на приобретение дорожной техники. Из вышеуказанной суммы более 37 миллионов рублей выделяется на погашение прошлогоднего долга перед подрядчиками.

Еще более 25,2 миллиона рублей область выделит региональному административному центру на погашение кредиторской задолженности за 2019 год, накопившейся по контрактам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. Кстати, эти работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА «Орелград»