Орловские больницы получили новые машины скорой помощи

Более двух десятков машин будут работать в разных районах области.

Автопарк орловских медучреждений пополнился новой техникой. Ключи от 21 машины скорой помощи были переданы сегодня, 9 сентября, представителям лечебных учреждений региона. Об этом рассказали в пресс-службе Орловского облсовета. Торжественная церемония состоялась у здания администрации Орловской области.

Сообщается, что деньги на новые автомобили поступили из федерального бюджета.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания, четыре новых «Форда» отправятся на Станцию скорой медицинской помощи Орла. По одному автомобилю марки ГАЗ будут теперь работать в Ливенской и Мценской ЦРБ. А по одному новому УАЗику получит больницы Болховского, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Кромского, Малоархангельского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов.

— Обновление парка автомобилей — это важный шаг на пути повышения качества и доступности скорой медпомощи, значит, есть уверенность, что бригада медиков приедет к больному вовремя и окажет ему необходимую помощь. К тому же, новые автомобили — это комфорт в работе наших врачей и фельдшеров. Отрадно, что такие мероприятия происходят в регионе с завидным постоянством, — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»