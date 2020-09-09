Под Орлом иномарка улетела в кукурузное поле

9.9.2020 | 9:45 Новости, Происшествия

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Водителя пришлось госпитализировать.

Вчера, 8 сентября в аварии под Орлом пострадал водитель иномарки. Не справившись с управлением, он вылетел в поле с кукурузой.

ДТП произошло около 12.00 на 91-м километре трассы Орел-Тамбов. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, 68-летний водитель «Шевроле» ехал от Орла в сторону Ливен.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и опрокинулась.

Сообщается, что в результате ДТП водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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