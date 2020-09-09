В Ливнах два водителя не поделили перекресток

9.9.2020 | 10:30 Новости, Происшествия

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В аварии есть пострадавший.

Вчера, 8 сентября в Ливнах два водителя не смогли разъехаться на перекрестке. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, один из водителей получил травмы.

Сообщается, что авария произошла около 20.00. 63-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице К. Маркса и на перекрестке с улицей Дзержинского допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер». 59-летний водитель этой иномарки двигался по улице Дзержинского в сторону улицы Ленина.

В ведомстве уточнили, что в столкновении машин пострадал водитель «Приоры».

ИА «Орелград»

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