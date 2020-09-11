Церковь в Орле подремонтируют за 18 миллионов рублей

11.9.2020 | 9:54 Новости, Общество

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Деньги на сохранение храма Михаила Архангела даст федеральный бюджет.

фото/Орловская митрополия

Министерство культуры РФ объявило тендер на противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела в Орле. Из федерального бюджета на восстановление храма выделят 18 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет укрепить кирпичную кладку карнизов, восстановить утраченные детали фасада и штукатурку на его стенах, очистить лепной декор, а фасадную штукатурку и деревянные детали обновить по специальной технологии. Местами на фасаде храма требуется прикрепить металлическую сетку, чтобы остановить дальнейшее обрушение кладки.

Заявки на участие в тендере принимают до 23 октября, сообщает   RosTender.info. 30 октября будет определен победитель торгов. Сроки завершения работ на объекте — до конца октября 2021 года.

Храм Михаила Архангела в Орле с часовней, построенной в 1801 году, является объектом культурного наследия федерального значения.

ИА «Орелград»

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