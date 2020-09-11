В нападениях собак на орловцев обвинили гаражные кооперативы

При этом чиновники признают, что и сами недорабатывают.

В нападениях собак на жителей Орла, в частности, виноваты члены гаражных кооперативов Северного района. К такому выводу пришли на совещании у главы администрации Орла Александра Муромского. При этом чиновники признали, что принимаемых ими мер по отлову бродячих собак недостаточно, но когда появится положенный по закону приют, так и не рассказали.

По информации представителя СКР в Орловской области, в Северном районе Орла собаки покусали 8 человек. Все случаи нападения произошли в районе гаражных кооперативов на улице Раздольной. Начальник областного управления ветеринарии Алексей Максимовский уверен, что виной тому владельцы гаражей, которые прикармливают бродячих собак, в итоге «животные размножаются и формируют стаи, которые лояльны к своим «хозяевам», но агрессивны по отношению к прохожим». Жителей Орла призвали сообщать в полицию о тех, кто прикармливает собак и не желает видеть возможных последствий.

Вместе с тем Максимовский признал, что принимаемых мер по отлову собак явно недостаточно для безопасности людей. Сейчас в Орле по договору с БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» эту работу выполняет ООО «Экосервис». Подрядчик отлавливает безнадзорных животных, стерилизует их, прививает от бешенства, обрабатывает от паразитов и выпускает обратно в среду обитания. В качестве опознавательного знака на ухо этим собакам крепят желтую бирку. «Но и такое животное может стать агрессивным под воздействием настроя стаи», — цитирует Максимовского пресс-служба мэрии.

Выходом должно стать создание приюта для бездомных животных. О том, что он появится на территории «Спецавтобазы», говорят уже несколько лет. Но на совещании при главе администрации 9 сентября хотя бы примерных сроков его появления так и не назвали. Сообщается лишь, что «его организация потребует времени», а пока «собак продолжат выпускать на волю».

ИА «Орелград»