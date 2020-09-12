Орловским мамам предложили поучиться

Мамы дошколят могут сменить сферу деятельности.

Областная служба занятости обратилась к жительницам региона, воспитывающим детей дошкольного возраста. Молодых мам пригласили пройти переобучение и повышение квалификации. Все оплатит государство, курсы будут организованы за бюджетный счет в рамках нацпроекта «Демография».

Как пояснили в управлении труда и занятости Орловской области, в этом году планировалось направить на обучение 112 орловчанок. Однако на текущий момент его прошли уже 132 мамы. Но и это оказалось не пределом. В ведомстве пояснили, что имеется возможность обучить еще какое-то количество орловских мам.

«Вам нужна помощь в повышении квалификации в связи с длительным перерывом в работе? – задаются вопросом в управлении. — Желаете сменить сферу деятельности, но не знаете, где получить новую профессию? Нуждаетесь в обучении, но не имеете возможности за него платить?»

Все это дадут бюджетные курсы. Для того чтобы получить направление на них, необходимо представить небольшой пакет документов: заявление, образец которого предоставит специалист центра занятости, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком, трудовую книжку и документ об образовании.

Адреса и телефоны центров занятости можно найти на сайте управления труда и занятости Орловской области, а справки можно получить по телефону: 55-08-40.

ИА «Орелград»