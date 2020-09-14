Итоги выборов в горсовет Орла. Главное

«Орелград» подводит итоги выборов в горсовет Орла шестого созыва — самой грязной и ожесточенной, как говорили наблюдатели, кампании в истории города. Новость будет обновляться.
Партийный список
- «Единая Россия» — 41,33%
- КПРФ — 19,03%
- «Справедливая Россия» — 17,17%
- ЛДПР — 7,53%
- Остальные партии — менее 5%
Победители по одномандатным округам
- №1 — Юрий Козлов («Единая Россия»)
- №2 — Владимир Бутусов («Единая Россия»)
- №3 — Дмитрий Игнатов («Единая Россия»)
- №4 — Евгений Косогов (самовыдвижение)
- №5 — Василий Новиков («Единая Россия»)
- №6 — Сергей Себякин («Единая Россия»)
- №7 — Марина Франко (КПРФ)
- №8 — Владимир Букалов («Единая Россия»)
- №9 — Илья Жуков («Единая Россия»)
- №10 — Юрий Котляр («Единая Россия»)
- №11 — Лариса Антошкина («Единая Россия»)
- №12 — Татьяна Малыгина («Единая Россия»)
- №13 — Константин Клепов («Справедливая Россия»)
- №14 — Сергей Швалов (КПРФ)
- №15 — Александр Головин (самовыдвижение)
- №16 — Владимир Строев («Единая Россия»)
- №17 — Тимур Нерушев («Единая Россия»)
- №18 — Алексей Чикин («Единая Россия»)
- №19 — Сергей Елесин (самовыдвижение)
- №20 — Евгений Шатохин («Единая Россия»)
- №21 — Виталий Рыбаков (самовыдвижение)
- №22 — Игорь Рыбаков («Справедливая Россия»)
- №23 — Игорь Коновалов (самовыдвижение)
- №24 — Владимир Негин («Единая Россия»)
- №25 — Николай Паршиков («Единая Россия»)
- №26 — Виктор Панухник («Справедливая Россия»)
- №27 — Александр Родин («Единая Россия»)
- №28 — Игорь Цуканов («Единая Россия»)
На 6.00 учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов опережал Елесина на четыре голоса — 210 против 206. Это самая плотная борьба среди всех округов. К 9.00 Елесин укрепил позиции.
Если все останется как есть, то «Единая Россия» заберет 18 из 28 округов. Это дает почти половину мандатов в горсовете, но ведь есть еще партийные списки — по текущим результатом ЕР может рассчитывать еще на 4-5 кресел.
Из интересного: лидер регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин пока проигрывает Строеву — но все равно может пройти в горсовет, если захочет. Партия набирает достаточно голосов, чтобы провести своего №2. «Пока думаю», — ответил Перелыгин «Орелграду» на вопрос, перейдет ли он из облсовета в горсовет.
Лидеру списка Игорю Рыбакову список не нужен — победа над действующим депутатом горсовета Андреем Верижниковым (ЕР) почти в кармане.
Коммунисту Максиму Спиридонову (КПРФ) не помогло снятие депутата горсовета Николая Пчелкина (ЕР) — он пока проигрывает Панухнику.
Новость дополняется
ИА «Орелград»