Итоги выборов в горсовет Орла. Главное

«Орелград» подводит итоги выборов в горсовет Орла шестого созыва — самой грязной и ожесточенной, как говорили наблюдатели, кампании в истории города. Новость будет обновляться.

Партийный список

«Единая Россия» — 41,33%

— 41,33% КПРФ — 19,03%

— 19,03% «Справедливая Россия» — 17,17%

— 17,17% ЛДПР — 7,53%

— 7,53% Остальные партии — менее 5%

Победители по одномандатным округам

№1 — Юрий Козлов («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №2 — Владимир Бутусов («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №3 — Дмитрий Игнатов («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №4 — Евгений Косогов (самовыдвижение)

(самовыдвижение) №5 — Василий Новиков («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №6 — Сергей Себякин («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №7 — Марина Франко (КПРФ)

(КПРФ) №8 — Владимир Букалов («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №9 — Илья Жуков («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №10 — Юрий Котляр («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №11 — Лариса Антошкина («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №12 — Татьяна Малыгина («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №13 — Константин Клепов («Справедливая Россия»)

(«Справедливая Россия») №14 — Сергей Швалов (КПРФ)

(КПРФ) №15 — Александр Головин (самовыдвижение)

(самовыдвижение) №16 — Владимир Строев («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №17 — Тимур Нерушев («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №18 — Алексей Чикин («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №19 — Сергей Елесин (самовыдвижение)

(самовыдвижение) №20 — Евгений Шатохин («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №21 — Виталий Рыбаков (самовыдвижение)

(самовыдвижение) №22 — Игорь Рыбаков («Справедливая Россия»)

(«Справедливая Россия») №23 — Игорь Коновалов (самовыдвижение)

(самовыдвижение) №24 — Владимир Негин («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №25 — Николай Паршиков («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №26 — Виктор Панухник («Справедливая Россия»)

(«Справедливая Россия») №27 — Александр Родин («Единая Россия»)

(«Единая Россия») №28 — Игорь Цуканов («Единая Россия»)

На 6.00 учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов опережал Елесина на четыре голоса — 210 против 206. Это самая плотная борьба среди всех округов. К 9.00 Елесин укрепил позиции.

Если все останется как есть, то «Единая Россия» заберет 18 из 28 округов. Это дает почти половину мандатов в горсовете, но ведь есть еще партийные списки — по текущим результатом ЕР может рассчитывать еще на 4-5 кресел.

Из интересного: лидер регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин пока проигрывает Строеву — но все равно может пройти в горсовет, если захочет. Партия набирает достаточно голосов, чтобы провести своего №2. «Пока думаю», — ответил Перелыгин «Орелграду» на вопрос, перейдет ли он из облсовета в горсовет.

Лидеру списка Игорю Рыбакову список не нужен — победа над действующим депутатом горсовета Андреем Верижниковым (ЕР) почти в кармане.

Коммунисту Максиму Спиридонову (КПРФ) не помогло снятие депутата горсовета Николая Пчелкина (ЕР) — он пока проигрывает Панухнику.

Новость дополняется

ИА «Орелград»