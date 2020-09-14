Орловские школьники узнали направления итогового сочинения

14.9.2020 | 16:40 Новости, Общество

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Одиннадцатиклассники напишут сочинения по пяти направлениям.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, опубликованы направления тем итогового сочинения на 2020-2021 учебный год. Его напишут одиннадцатиклассники. Оценивать работы будут по системе «зачет»/»незачет». Успешная сдача даст выпускнику допуск к государственной итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ.

В этом году итоговое сочинение предстоит написать по следующим направлениям: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой» и «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». В Центре пояснили, что направления были утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах, а впервые официально они были объявлены в ходе VII Общероссийского родительского собрания.

«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения смогут написать изложение, — уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Итоговое сочинение (изложение) по желанию могут писать выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы».

Примечательно, что непосредственно темы сочинений выпускникам сообщат всего за 15 минут до начала испытания. Основной срок назначен на 2 декабря 2020 года, дополнительные — 3 февраля и 5 мая 2021 года. В эти дни второй шанс будет дан тем выпускникам, которые получат «незачет», не придут на испытание в основной день по уважительной причине или не смогут дописать сочинение по уважительной же причине.

ИА «Орелград»

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