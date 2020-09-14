Под Орлом юный байкер устроил ДТП

С места аварии парня увезли в больницу.

В субботу, 12 сентября в Дмитровске произошло ДТП с участием 14-летнего парня. Он гонял по городу на мотоцикле без номеров и врезался в автомобиль.

ДТП произошло около 20.30, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Юный байкер ехал на своем «Минске» по улице Красной со стороны 3-го Красного переулка. На пересечении с улицей Братьев Овинниковых мотоциклист врезался в «Ладу Приору», за рулем которой сидел 22-летний молодой человек.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в НКМЦ имени З.И. Круглой в Орле. Разумеется, водительских прав у юноши еще нет. Для вождения мотоцикла их можно получить лишь с 16 лет.

ИА «Орелград»