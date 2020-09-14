Пьяного водителя под Орлом остановило дерево

В аварии пострадали два человека.

Вчера, 13 сентября двое мужчин пострадали в ДТП на трассе Змиевка-Яковлево-Змиево. Водитель авто был пьян. Машина под его управлением слетела в кювет и врезалась в дерево, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Сообщается, что авария случилась около 12.00 на 99 км трассы. 52-летний водитель «семерки» не смог адекватно воспринимать дорожную ситуацию и не справился с управлением.

Как уточнили в ведомстве, в аварии пострадал не только сам водитель, но и его 60-летний пассажир. Впрочем, госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»