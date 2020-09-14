В Орле машина сбила 9-летнего велосипедиста

Ребенок выезжал из-за припаркованных машин.

В субботу, 12 сентября около 18.00 в Орле случилось очередное ДТП с участием ребенка на велосипеде. 9-летний мальчик оказался под колесами автомобиля, который выезжал из двора.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, ребенок вырулил из-за стоящего автомобиля. Не исключено, что 59-летний водитель «Форда», который ехал по дворовой территории дома №11 по улице Кузнецова, его просто не сразу заметил. В ведомстве уточнили, что мальчик пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

Сообщается, что в результате ДТП велосипедист получил травмы, но, видимо, не сильные: его отпустили домой.

ИА «Орелград»