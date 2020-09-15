Орловец зарезал соседа и его мать, а потом закопал тела в поле

Мужчину будут судить за двойное убийство.

Орловский суд рассмотрит дело о двойном убийстве. На скамье подсудимых оказался 53-летний житель Кромского района. По версии следствия, он жестоко расправился с соседом, а потом убил и его мать, которая стала невольным свидетелем преступления.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, преступление кромчанин совершил в ноябре 2019 года в селе Апальково. У ворот собственного дома он повздорил с 38-летним односельчанином. Мужчина набросился на соседа с ножом, несколько раз ударив жертву. 61-летняя мать, ставшая свидетелем ссоры и последовавшего нападения, пыталась спасти сына, но преступник в итоге убил обоих. Тела зарезанных соседей преступник вывез за село и закопал в поле.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже передано в суд.

ИА «Орелград»