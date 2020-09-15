В орловском отделении ПФР сменился руководитель

15.9.2020 | 11:33 Новости, Общество

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Анна Елисеева проработала в реготделении ПФР 23 года, а теперь возглавила его.

Управляющей отделением ПФР по Орловской области стала Анна Елисеева. В новую должность она вступила сегодня, 15 сентября, рассказали в пресс-службе реготделения ПФР.

Елисеева более 23 лет работает в структурах орловского ПФР. До своего назначения на пост руководителя она была заместителем управляющего отделением. На этой должности Елисеевва курировала работу отделов  организации персонифицировано учета, организации взаимодействия со страхователями и информационных технологий.

Анна Елисеева – выпускница Орловской банковской школы и Орловского института экономики и торговли.

ИА «Орелград»

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