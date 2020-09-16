Артисты орловского цирка снова просят помощи для животных

16.9.2020 | 12:44 Новости, Общество

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Из-за коронавируса львов нечем кормить, а верблюдов пришлось отдать «в добрые руки».

Дрессировщик львов из орловского цирка Владимир Топчий снова обратился к жителям города за помощью. Как уже писал «Орелград», артистам закрытого из-за пандемии коронавируса заведения весной было нечем кормить животных. Тогда они просили орловцев помочь цирковым четвероногим едой. Сегодня артисты просят о любой посильной помощи.

На своей странице в соцсети Топчий рассказал, что цирк до сих пор закрыт из-за коронавирусных ограничений. При этом власти ни копейкой не помогли заведению, которое само оказалось не в силах содержать питомцев. Более того, напомним, администрация города добилась в суде выселения циркачей с площади Жукова. Однако по факту шатер остался там, а животные все еще голодают.

— При этом самолеты, битком набитые людьми — летают. Все пляжи нашей страны настолько забиты людьми, что яблоку негде упасть! В московском и питерском метро не протолкнуться! Кинотеатры открыли! А цирк — нет! — недоумевает Топчий. — От государства мы не получили ни одного рубля помощи в этот страшный период. Если бы не вы, люди, кто отозвался и помог нам едой, наши животные уже давно бы умерли от голода.

Топчий также рассказал, что некоторые артисты, чтобы не видеть, как голодают их родные питомцы, начали отдавать их в добрые руки.

— В том числе, отдали двух верблюдов, с которыми наш коллега (Заслуженный артист России) проработал более десяти лет, — написал дрессировщик.

Артист цирка снова просит орловцев о помощи. Желающие могут просто прийти и покормить животных. Либо – перечислить деньги на карту, реквизиты которой есть в сообщении дрессировщика.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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