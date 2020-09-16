Клычков будет набирать «тайных» консультантов без конкурса

16.9.2020 | 23:36 Новости, Политика

Читайте нас в Telegram

Губернатор обновил список особых должностей в обладминистрации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обновил список особых постов, утвержденный постановлением правительства региона еще в 2010 году. Речь идет о перечне должностей государственной гражданской службы, конкурс на соискание которых не проводится. Как следует из постановления, все они связаны с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Несмотря на такую таинственность, список особых должностей в открытом доступе размещен на официальном портале Орловской области. То есть любой желающий может за пару минут узнать, кто из чиновников обладминистрации имеет допуск к гостайне. Список был обновлен в связи с появлением в структуре администрации региона нового отдела.

Всего в перечень, утвержденный губернатором Андреем Клычковым, включено 22 должности. Далеко не все из них предназначены для руководителей. Например, согласно постановлению Клычкова, на работу без проведения конкурсного отбора разрешено принимать консультантов отдела специальной документальной связи администрации губернатора и отдела информационной безопасности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования