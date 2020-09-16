Клычков будет набирать «тайных» консультантов без конкурса

Губернатор обновил список особых должностей в обладминистрации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обновил список особых постов, утвержденный постановлением правительства региона еще в 2010 году. Речь идет о перечне должностей государственной гражданской службы, конкурс на соискание которых не проводится. Как следует из постановления, все они связаны с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Несмотря на такую таинственность, список особых должностей в открытом доступе размещен на официальном портале Орловской области. То есть любой желающий может за пару минут узнать, кто из чиновников обладминистрации имеет допуск к гостайне. Список был обновлен в связи с появлением в структуре администрации региона нового отдела.

Всего в перечень, утвержденный губернатором Андреем Клычковым, включено 22 должности. Далеко не все из них предназначены для руководителей. Например, согласно постановлению Клычкова, на работу без проведения конкурсного отбора разрешено принимать консультантов отдела специальной документальной связи администрации губернатора и отдела информационной безопасности.

ИА «Орелград»