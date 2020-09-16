На завершение работ на стадионе Ленина в Орле дали еще два года

16.9.2020 | 15:33 Новости, Общество

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Объект должны были сделать к 450-летию Орла в 2016 году.

Главный орловский стадион, который должны были отремонтировать к 2016 году, доделают к 2022-му. Как сообщили сегодня, 16 сентября в правительстве Орловской области, полный цикл реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина будет завершен за два года. В объект вложат еще 100 млн рублей.

14 сентября губернатор Андрей Клычков подписал постановление, согласно которому власти продолжат вливать бюджетные миллионы в «юбилейный» объект.

Так, в текущем году 2,1 млн рублей потратят на проектные и изыскательские работы. А в 2021 и 2022 годах запланировано соответственно по 51,5 и 62,48 млн рублей на строительство навесов над восточной и западной трибунами. Кроме того, наконец-то подведут коммуникации к общественному туалету.

Как уже писал «Орелград», в 2018 году СКР в Орловской области возбудил уголовное дело по статье о халатности из-за проваленного ремонта стадиона Ленина. Силовики установили, что на реконструкцию стадиона были выделены бюджетные средства, однако из шести теннисных кортов функционирует только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля, имеются и другие недостатки. Позже у следствия появился конкретный подозреваемый. Им стал высокопоставленный чиновник обладминистрации Денис Блохин, который одно время даже исполнял обязанности губернатора Клычкова. По версии следствия, Блохин во главе «Орелгосзаказчика» в декабре 2015 года подписал акты приемки реконструкции стадиона, хотя знал о недоделках подрядчика («МосОблСтроя») на сумму 33 млн рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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