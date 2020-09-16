Нордстрем стала главным борцом с бедностью в Орле

Губернатор создал рабочую группу по борьбе с бедностью.

Глава Орловской области Андрей Клычков создал рабочую группу по разработке и реализации мер по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Ее задача — снижение уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с показателем 2017 года. Напомним, соответствующий указ 21 июля 2020 года подписал президент Владимир Путин, утвердивший положение «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Теперь к его реализации приступили и в Орловской области.

Клычков уже утвердил состав рабочей группы. Ее возглавила Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства региона. Всего в состав нового коллегиального органа включено 19 человек. В частности, помогать Нордстрем бороться с бедностью станет фигурант уголовного дела Денис Блохин, возглавляющий департамент строительства, начальник областного управления спорта Алексей Берестов, глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, и другие высокопоставленные чиновники областной администрации.

Также в состав группы войдут представители службы судебных приставов, государственной инспекции труда, Орелстата, Орловской торгово-промышленной палаты и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области». Рабочей группе поручено «обеспечить свод всей информации по показателям результативности реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Орловской области на 2021-2024 годы».

Как уже рассказывал «Орелград», эта программа была утверждена областным правительством ровно месяц назад. Ее разработчики считают, что в настоящий момент уровень бедности в Орловской области составил 13,7 процента, то есть столько жителей региона имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Главным целевым индикатором программы является доведение к 2030 года этого показателя до 7 процентов.

При этом, судя по паспорту программы, в целом население Орловской области бедным назвать трудно. По данным официальной статистики соотношение среднедушевых денежных доходов орловцев с величиной прожиточного минимума составляет 257,6 процента, среднемесячной номинальной начисленной зарплаты — 273,2 процента, среднего размера назначенных пенсий — 162,6 процента.

ИА «Орелград»