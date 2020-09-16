Орловская учительница выиграла в лотерею квартиру

Но выигрыш забрала деньгами, чтобы погасить ипотеку и помочь детям.

Жительница Орловской области Татьяна Алехина выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1 400 000 рублей. Она стала победительницей в 393-м тираже «Жилищной лотереи».

Как рассказала Татьяна, они с мужем год назад стали регулярно покупать билеты, «чтобы выработать полезную привычку».

— Для меня и мужа участие в лотереях — это стимул просыпаться в воскресенье рано утром. Мы всегда смотрим трансляции розыгрышей по телевизору. Нам нравится зачеркивать числа в билетах, — рассказала Алехина организаторам лотереи.

Счастливый билет купил супруг Татьяны в почтовом отделении. Билет подарил жене. Женщина признается, что следила за ходом тиража по телевизору, но пропустила одно число.

— Результаты розыгрыша проверила только спустя неделю в лотерейном киоске. Когда продавец озвучила мне выигрыш, я от неожиданности переспросила. В ответ она повернула ко мне монитор компьютера. Поверить в такую удачу я не могла еще несколько дней, — рассказала Татьяна.

Сообщается, что по профессии Татьяна — педагог. В свободное время увлекается шитьем и вязанием.

Организаторы рассказали, что победительница оформила приз деньгами. Их хватит, чтобы полностью расплатиться с ипотекой, а оставшуюся сумму Алехина подарит детям.

ИА «Орелград»