Три женщины заблудились в лесу под Орлом

16.9.2020 | 11:00 Новости, Происшествия

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Их вызволили через три часа после звонка

Три женщины заблудились в лесу возле деревни Казановка Знаменского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

15 сентября в 9.12 в пожарную часть №22 поступил звонок. Женщина объяснила, что вместе с двумя подругами заблудилась в лесу. Спасатели отправились на поиски вместе с полицией.

Спустя три часа, в 12.10, сотрудники 22-й части нашли женщин.

«Если Вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут Вашего движения, вернуться на знакомую Вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут Вас к людям. Шум от автодороги даст Вам правильное направление выхода. Если Вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне номер «101» или «112», — объяснили в МЧС правила поведения.

ИА «Орелград»

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