В глубинке показали жителям Орла, как надо голосовать

Явка на выборах в районах вдвое превысила явку на выборах в горсовет Орла.

Жители Орла на прошедших выборах депутатов горсовета не проявили высокую электоральную активность. Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, явка избирателей в областном центре составила всего лишь 28,3 процента. Принять участие в выборах имели право 252 709 горожан, а сделали свой выбор только 71 529 человек. Для сравнения, на параллельно дополнительных выборах в органы местного самоуправления в районах области явка составила 59,07 процента: из 2695 избирателей приняли участие в выборах 1592.

Напомним, что в Орле также было организовано досрочное голосование. Оно было предназначено для тех, кто в Единый день голосования по уважительной причине отсутствовал по месту своего жительства. Процедура стартовала еще 2 сентября. По данным облизбиркома, на выборах депутатов Орловского горсовета в досрочном голосовании приняли участие 39 739 избирателей, или 15,73 процента от их общего числа. На муниципальных выборах досрочно проголосовали 127 избирателей, или 4,71 процента.

Кроме того, в Единый день голосования вне помещений избирательных участков в Орле проголосовали 2360 человек, что составляет 3,3 процента от общего числа избирателей, пришедших на выборы. На выборах в органы местного самоуправления вне помещений свой выбор сделали 362 человека, или 22,74 процента.

ИА «Орелград»