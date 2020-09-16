В горсовет Орла снова прошел Жириновский

Можно смело утверждать, что право сидеть на стуле в круглом зале администрации Орла он уступит следующему в списке.

Стало известно, кто прошел в Орловский горсовет по спискам от партий. Орловский избирком опубликовал фамилии избранных депутатов по единому избирательному округу.

Сообщается, что от партии «Единая Россия» в горсовет по спискам прошли 4 человека. Это Денис Швец, Сергей Кутенев, Дарья Курасова и Юрий Власов.

ЛДПР традиционно первым в списке поставила Владимира Жириновского. На выборах депутатов горсовета в 2015 году Владимир Вольфович тоже «победил», но вместо него в городском заксобрании сидел Андрей Куцын. В новом составе горсовета ЛДПР может претендовать лишь на одно место по спискам.

От «Справедливой России» в горсовет по спискам могут войти двое — Руслан Перелыгин и Андрей Бояринцев. На сегодня Перелыгин — депутат областного Совета. Сразу после выборов в ответ на вопрос, перейдет ли он в городской парламент, политик ответил «Орелграду» фразой «Пока думаю».

КПРФ в горсовете нового созыва будут представлять два «списочника»: Иван Дынкович и Александр Щербин.

От «Партии Пенсионеров» прошел Андрей Цурков.

Ранее «Орелград» публиковал список победителей по одномандатным округам. С ним можно ознакомиться здесь.

ИА «Орелград»