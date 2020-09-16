В Орле десятки пациентов из-за чиновников остались без лекарств

Доказывать право на бесплатные препараты им пришлось в судебном порядке.

Пресс-служба Советского районного суда города Орла обнародовала статистику рассмотрения исков, ответчиком по которым выступил департамент здравоохранения Орловской области. Во всех случаях ставился вопрос о защите прав граждан на бесплатное получение лекарственных средств. Эти права были нарушены. Как правило, иски в суд от лица обиженных пациентов подает прокуратура.

География проживания пациентов охватывает весь регион. Рассматривают такие дела в Орле потому, что здесь расположен областной департамент. Так, в 2017 году Советским районным судом было рассмотрено 42 исковых заявлений данной категории, в 2018-м – 28, в 2019-м – 27, а за 8 месяцев 2020 года — 25 дел. То есть ежегодно десяткам пациентов приходится отсуживать положенные им по закону лекарства.

В суде отметили, что более 90 процентов исковых заявлений граждан были удовлетворены в полном объеме или частично. Отказано было лишь однажды, да и то облсуд затем отменил это решение и вынес новое, в пользу пациента. Таким образом, можно констатировать, что чиновники от здравоохранения проиграли все суды. Также отмечено, что лишь в 13 случаях принятые в пользу пациентов решения были обжалованы.

В суде Советского района привел и конкретный пример. В 2018 году был удовлетворен иск инвалида третьей группы. Ему несколько месяцев приходилось покупать дорогостоящий препарат за собственный счет. Суд обязал чиновников возместить эти расходы, взыскав с депздрава в пользу инвалида 172 тысячи рублей. А в июне 2020 года суд обязал департамент обеспечить инвалида лекарствами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до их отмены лечащим врачом.

«Граждане регулярно обращаются в суд с исковыми заявлениями к департаменту здравоохранения Орловской области с требованиями об обеспечении лекарственными препаратами, а также о компенсации расходов на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов, выписанных им по рецептам врачей и купленных за свой счет, — подчеркнули в суде. — Иногда затраты на приобретенные лекарства, которое жизненно необходимо человеку, исчисляются сотнями тысяч».

ИА «Орелград»